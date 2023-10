La scomparsa di Alessandra Ollari, cosa sappiamo sulla 53enne: il racconto del fidanzato



Dal 29 giugno non si hanno più notizie della cittadina parmense: l’ultimo ad averla vista è stato il fidanzato Ermete, che non aveva mai presentato ad amici e parenti e con cui aveva una relazione da quindici anni. Ollari, secondo l’uomo, si sarebbe recata ad andare a fare la spesa: da lì in poi si sono perse le tracce.

Continua a leggere



Dal 29 giugno non si hanno più notizie della cittadina parmense: l’ultimo ad averla vista è stato il fidanzato Ermete, che non aveva mai presentato ad amici e parenti e con cui aveva una relazione da quindici anni. Ollari, secondo l’uomo, si sarebbe recata ad andare a fare la spesa: da lì in poi si sono perse le tracce.

Continua a leggere

Continua a leggere