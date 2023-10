La storia di Melania Rea: i tradimenti, l’omicidio nel bosco e la condanna del marito Salvatore Parolisi



Il 18 aprile 2011 Salvatore Parolisi denunciava la scomparsa di Melania Rea a Ripe di Civitella. Due giorni dopo fu trovato il cadavere della donna nei pressi del bosco di Colle San Marco, lo stesso posto dove i coniugi si erano recati il giorno della presunta sparizione. L’uomo oggi è in carcere per omicidio e sta scontando una pena di 20 anni, mentre Vittoria, sua figlia, ha deciso di disconoscerlo per sempre.

