Lecce, carabiniere perseguita imprenditore che gli chiedeva di essere pagato per i lavori in casa



Il militare, ex comandante di stazione, è indagato con l’accusa di concussione dopo la denuncia di un imprenditore edile che si è dovuto accontentare di una esigua somma (11 mila euro) e rinunciare al saldo delle somme dovute (45mila e 628 euro) per alcuni lavori realizzati per il carabiniere fra il luglio del 2019 e l’inizio del 2021.

Continua a leggere



Il militare, ex comandante di stazione, è indagato con l’accusa di concussione dopo la denuncia di un imprenditore edile che si è dovuto accontentare di una esigua somma (11 mila euro) e rinunciare al saldo delle somme dovute (45mila e 628 euro) per alcuni lavori realizzati per il carabiniere fra il luglio del 2019 e l’inizio del 2021.

Continua a leggere

Continua a leggere