Lecce, nonna e nipotina investite da un’auto mentre erano dirette a scuola: alla guida un 90enne



In Salento una donna anziana e una bimba di 7 anni sono state investite a Presicce Acquaricarica, nell’entroterra leccese, da un’automobile guidata da un novantenne che si è fermato a prestare soccorso. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Continua a leggere



In Salento una donna anziana e una bimba di 7 anni sono state investite a Presicce Acquaricarica, nell’entroterra leccese, da un’automobile guidata da un novantenne che si è fermato a prestare soccorso. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere