L’oroscopo del 17 ottobre 2023 e le previsioni astrali di oggi per tutti i segni



L’oroscopo di oggi, martedì 17 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La luna in Scorpione ci dice che le emozioni saranno incontenibili, ma difficilmente troveranno una modalità univoca e ordinata di esprimersi. Si diano pace soprattutto i segni d’aria (Acquario, Gemelli e Bilancia)! Il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Leone.

