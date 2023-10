L’oroscopo del 20 ottobre 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni



L’oroscopo di oggi, venerdì 20 Ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna crescente è in Capricorno e Venere in Vergine fa trigono con Giove in Toro. Segni di terra non voglio sentire scuse: dovete divertirvi. Il segno fortunato di oggi è quindi il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, venerdì 20 Ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna crescente è in Capricorno e Venere in Vergine fa trigono con Giove in Toro. Segni di terra non voglio sentire scuse: dovete divertirvi. Il segno fortunato di oggi è quindi il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Continua a leggere

Continua a leggere