L’oroscopo di oggi 11 ottobre 2023 e le previsioni astrali di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 Ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questo è il momento giusto per lasciar andare anche vecchi dolori e ferite, dato che Chirone è opposto al Sole: l’io se la vede con quello che gli ha fatto male. Il segno fortunato di oggi è il Toro e il segno sfortunato i Pesci.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, mercoledì 11 Ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Questo è il momento giusto per lasciar andare anche vecchi dolori e ferite, dato che Chirone è opposto al Sole: l’io se la vede con quello che gli ha fatto male. Il segno fortunato di oggi è il Toro e il segno sfortunato i Pesci.

Continua a leggere

Continua a leggere