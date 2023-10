Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 16 ottobre: le regioni a rischio



Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile, è diramata per domani lunedì 16 ottobre allerta meteo gialla per temporali su Calabria e Basilicata. Ma le previsioni sono in peggioramento ovunque.

