Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 29 ottobre: le regioni a rischio



Ancora maltempo al Centro-Nord. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, sono 4 le regioni per le quali è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico per la giornata di domenica 29 ottobre. Ecco quali sono le zone interessate.

Continua a leggere



Ancora maltempo al Centro-Nord. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, sono 4 le regioni per le quali è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico per la giornata di domenica 29 ottobre. Ecco quali sono le zone interessate.

Continua a leggere

Continua a leggere