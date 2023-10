Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo giovedì 19 ottobre in Toscana e Liguria: l’elenco dei Comuni



Giovedì 19 ottobre scuole chiuse in Toscana e Liguria a causa del forte maltempo che interesserà le due Regioni. Alcuni sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per la giornata di domani. L’elenco degli istituti in aggiornamento.

