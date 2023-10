Manuel morto nel suo camion colpito dal cervo, lascia bimba di pochi mesi: “Non se lo meritava”



Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social per Manuel Favaro, l’uomo di 35 anni deceduto ieri in un drammatico incidente in strada con un cervo nel Bellunese mentre era alla guida del camion per lavoro. “Non è giusto, eri una persona stupenda. La vita sa essere davvero ingiusta è la frase che racchiude il pensiero di tutti”.

