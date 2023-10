Martina travolta e uccisa per errore dalla suocera, doveva festeggiare il primo compleanno della figlia



Martina Breschi, la 31enne travolta accidentalmente e uccisa dalla suocera a Figline Valdarno, stava ultimando i preparativi in vista della festa per il primo compleanno della bimba e del battesimo della stessa piccola. Una doppia festa che si è trasformata in tragedia. I funerali oggi.

