Morte di Lele Scieri, le motivazioni dei giudici: “Ucciso perché si ribellò al nonnismo”



Le motivazioni della sentenza di condanna per Alessandro Panella e Luigi Zabara, gli ex ufficiali della Folgore condannati per gli atti di “nonnismo” che causarono la morte di Emanuele Scieri. Possibile coinvolgimento di Andrea Antico, terzo indagato processato con rito abbreviato. “L’abbiamo fatta grossa” avrebbe esclamato il sottufficiale, l’unico ancora in servizio nell’esercito.

