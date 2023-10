Morto dopo crollo pavimento della casa che voleva comprare, donati organi di Matteo: aperta inchiesta



La famiglia di Matteo Battaglia, il 22enne di Comiso morto dopo il crollo del pavimento di un appartamento che stava visionando con la fidanzata in vista di un futuro acquisto, ha deciso di donare i suoi organi. Intanto, la Procura di Ragusa ha iscritto nel registro degli indagati per quanto successo come atto dovuto il proprietario dell’immobile.

