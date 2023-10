Narges Mohammadi è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023 per la lotta contro l’oppressione in Iran



La vincitirce del Premio Nobel per la Pace 2023 è Narges Mohammadi per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti.

