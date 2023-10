Neonata abbandonata, è stata la nonna a dare l’allarme: “Non sapevo della gravidanza di mia figlia”



La bimba appena nata abbandonata sotto una macchina ad Osilo, in Sardegna, è stata ritrovata dalla nonna la quale ha dichiarato di non essersi mai accorta dello stato interessante della figlia. Quest’ultima che poi è stata arrestata, come confermato da fonti investigative a Fanpage.it, avrebbe confidato di aver preso questa scelta perché non voleva tenere il figlio, frutto di una gravidanza indesiderata.

