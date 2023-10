Nuoro, ucciso in strada dopo la festa di paese, arriva la svolta: confessa il nipote



Si è consegnato ai carabinieri di Bitti, in Barbagia, il 21enne sospettato dell’omicidio dello zio Nico Piras. La vittima era sotto processo per l’omicidio del fratello, ucciso per questioni di eredità nel 2015.

