Omicidio Alice Neri: la Procura chiede il rinvio a giudizio per il 29enne Mohamed Gaaloul



È stata formalizzata dalla Procura la richiesta al giudice per l’udienza preliminare di rinvio a giudizio per il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul. L’uomo è l’unico indagato per l’omicidio di Alice Neri, la 32enne uccisa a coltellate il 18 novembre 2022 nel Modenese. Il corpo della giovane mamma è stato ritrovato carbonizzato nella sua auto.

