Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto picchiato in carcere dal compagno di cella



Alberto Scagni, in carcere a Marassi per aver ucciso la sorella Alice, è stato aggredito dal compagno di cella che l’ha preso a pugni. Ha avuto una prognosi di una settimana ed è stato spostato in una stanza singola. Uil Pa: “Tutto ciò acclara la perdurante emergenza penitenziaria”.

