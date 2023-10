Omicidio dopo la festa di paese, nipote reoconfesso conferma: “Ho sparato a mio zio”



Ha confermato anche davanti al giudice per le indagini preliminari di aver ucciso lo zio Nico Piras nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 ottobre a Lula, al termine della manifestazione Cortes Apertas. Per il 21enne Antonello è stato convalidato l’arresto in carcere al termine dell’interrogatorio di garanzia.

