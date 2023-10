Omicidio Matteuzzi, la mamma di Padovani lo difende: “Lui non è quella persona, impensabile finisse così”



Virginia Centini, madre dell’imputato per il femminicidio commesso avvenuto il 23 agosto 2022 a Bologna è stata sentita nel corso del processo in Corte d’Assise: “Gli dissi di lasciare perdere. Erano incompatibili, se non per una forte attrazione sessuale”. Lei mi scrisse ‘Non voglio morire'”.

