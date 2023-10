Omicidio Pierina Paganelli, parla una vicina di casa: “Ho sentito delle urla, poi il silenzio”



Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli non sono ancora arrivate a una seria svolta. In via del Ciclamino, dove è morta la donna, si continua a investigare e qualcuno per la prima volta dopo il delitto sembrerebbe aver sentito le urla della 78enne quella sera.

Continua a leggere



Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli non sono ancora arrivate a una seria svolta. In via del Ciclamino, dove è morta la donna, si continua a investigare e qualcuno per la prima volta dopo il delitto sembrerebbe aver sentito le urla della 78enne quella sera.

Continua a leggere

Continua a leggere