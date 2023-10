Omicidio Saman Abbas, il padre Shabbar chiedeva al fratellino di “incastrare un altro parente”



Il padre di Saman Abbas avrebbe chiesto al figlio minorenne, rimasto in Italia dopo la fuga dei genitori in Pakistan, di addossare la colpa dell’omicidio della 18enne a un altro parente. “Devi dire che Danish non c’entra”, diceva. Il fratello: “Se Saman è morta, allora non c’è più nessuno”

