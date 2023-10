Oroscopo di novembre 2023, le previsioni del mese per tutti i segni: Scorpione e Bilancia faranno scintille



L’oroscopo del mese di novembre 2023 e le previsioni segno per segno: Mercurio passerà in Sagittario, Venere in Bilancia e solo verso la fine del mese anche Marte in Sagittario. La bella notizia, però, è che Saturno smetterà di essere retrogrado portando qualche spiraglio di serenità.

Continua a leggere



L’oroscopo del mese di novembre 2023 e le previsioni segno per segno: Mercurio passerà in Sagittario, Venere in Bilancia e solo verso la fine del mese anche Marte in Sagittario. La bella notizia, però, è che Saturno smetterà di essere retrogrado portando qualche spiraglio di serenità.

Continua a leggere

Continua a leggere