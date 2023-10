Oroscopo di oggi 27 ottobre 2023: le previsioni di Ginny per tutti i segni



L’oroscopo di oggi, venerdì 27 ottobre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: la Luna si trova ancora nel segno dell’Ariete ma in fase gibbosa crescente cioè vicinissima ad essere Luna piena: Il segno fortunato di oggi é il Sagittario mentre il segno sfortunato la Bilancia… Ma solo per la Luna storta!

