Oroscopo di oggi 30 ottobre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna percorre gli ultimi gradi nel segno del Toro e nel tardo pomeriggio passa in Gemelli. Venere è trigono a Urano, portando sorprese amorose ai segni di terra. Il segno fortunato di oggi è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

