Padre spara al figlio nell’androne di un palazzo, poi fugge: caccia all’uomo a Sanremo



Sparatoria oggi in un condominio in pieno centro a Sanremo: stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe colpito il figlio con colpi di pistola e poi sarebbe fuggito. Non si conoscono le condizioni del ferito.

