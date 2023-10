Papa Francesco: “La Chiesa non è un supermercato, no al listino prezzi dei sacramenti”



Bergoglio: “È doloroso trovare in alcuni uffici parrocchiali ‘l’elenco dei prezzi’ dei servizi sacramentali come in un supermercato. O la Chiesa è il popolo fedele di Dio in cammino, santo e peccatore, o finisce per essere un’azienda di servizi vari”.

