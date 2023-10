Per i positivi al Covid a scuola nessuna circolare in arrivo: “Per ora non c’è allarme in classe”



Sulla scuola non è imminente l’emanazione di una normativa anti Covid ad hoc. Pertanto, in caso di positività o di contatti con positivi al Covid-19 valgono le indicazioni pubblicate in una circolare del ministero della Salute dello scorso 11 agosto.

Continua a leggere



Sulla scuola non è imminente l’emanazione di una normativa anti Covid ad hoc. Pertanto, in caso di positività o di contatti con positivi al Covid-19 valgono le indicazioni pubblicate in una circolare del ministero della Salute dello scorso 11 agosto.

Continua a leggere

Continua a leggere