Perché era lecito che il vigile di Sanremo Alberto Muraglia andasse a timbrare in mutande



“Giustizia è fatta, ma otto anni sono troppi”, dice il vigile di Sanremo ripreso mentre timbrava in mutande. Il Comune dovrà risarcirlo per gli stipendi arretrati, una cifra che il suo avvocato stima in oltre 250 mila euro.

Continua a leggere



“Giustizia è fatta, ma otto anni sono troppi”, dice il vigile di Sanremo ripreso mentre timbrava in mutande. Il Comune dovrà risarcirlo per gli stipendi arretrati, una cifra che il suo avvocato stima in oltre 250 mila euro.

Continua a leggere

Continua a leggere