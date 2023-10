Picchia e minaccia di morte i genitori per comprare la cocaina: arrestata 31enne



Una donna di 31 anni è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dipendente dalla cocaina da tempo, costringeva i genitori con calci, pugni e minacce a darle il denaro necessario per acquistare la sostanza.

