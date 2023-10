“Pioggia e maltempo fino a Ognissanti, ma resiste il caldo”: le previsioni meteo di Giuliacci



Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it “da domani, martedì 24 ottobre, e per i prossimi 10/15 giorni ci sarà una fase piovosa, con temporali e maltempo prima al Centro Nord e poi al Sud almeno fino al 6 novembre. Tuttavia, su alcune regioni insiste il caldo per via del passaggio dell’anticiclone africano”.

