Pontelangorino, la lettera del figlio all’amico che ingaggio per uccidere i genitori: “Perdonami”



Nel gennaio del 2017 Manuel Sartori uccise la madre e il padre di Riccardo Vincelli nel paesino ferrarese dove vivevano. Entrambi erano minorenni. L’amico gli aveva promesso mille euro. “Avrei fatto tutto per lui” disse il ragazzo. Ora sono rinchiusi in carcere e la mente di quel terribile omicidio ha mandato una lettera all’ormai ex compagno…

