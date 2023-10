Potenza, senzatetto trovato morto in un edificio abbandonato, disposta l’autopsia



Il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato in un immobile in disuso alla periferia di Potenza.

