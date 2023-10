Quando si assegna il Nobel per la pace 2023 e chi potrebbe vincerlo quest’anno



Cresce l’attesa per l’assegnazione del premio: domani si conoscerà il nome del vincitore del Premio Nobel per la pace del 2023. Ecco i possibili vincitori, da Zelensky e Navalny passando per Greta Thunberg e possibili sorprese.

