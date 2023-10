“Quote blu” nel concorso per dirigenti scolastici: cosa sono e come funzionano



Per far fronte alla carenza di personale di genere maschile nella scuola, il ministero dell’Istruzione avrebbe deciso di introdurre le cosiddette “quote blu”. Il meccanismo potrebbe entrare in funzione a partire dal prossimo concorso pubblico per i dirigenti scolastici. Critiche dai sindacati.

