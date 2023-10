Ragusa, va a fare un giro in moto e scompare: Fabio trovato morto il giorno dopo, aveva 35 anni



Fabio Vita era uscito di casa ieri mattina in sella alla sua Yamaha per una piccola gita fuori porta a Pozzallo. Non è mai rientrato a casa. L’incidente mortale è avvenuto all’ingresso dell’autostrada A18, a Pozzallo. I carabinieri indagano.

