Saman Abbas, parla il fratello: “Mio cugino mi disse che era sotto terra, avevo paura di mio padre”



Il fratello minore di Saman Abbas, considerato finora un testimone chiave del processo relativo alla more della 18enne pakistana in cui sono imputati cinque familiari, ha parlato in aula a Reggio Emilia: “Voglio dire tutta le verità. Ho mentito perché avevo paura di mio padre”.

