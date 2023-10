San Ferdinando di Puglia, ragazza di 20 anni prende in ostaggio anziano alle Poste: arrestata



Una donna di 20 anni è entrata in un ufficio postale di San Ferdinando di Puglia per effettuare una rapina. Dopo aver preso in ostaggio un anziano, la 20enne è stata convinta da un carabiniere a gettare a terra il suo taglierino e a consegnarsi.

