Sbarrano la strada con dei tronchi e scappano: furto da un milione di euro in una ditta orafa di Arezzo



A Quarata, alle porte di Arezzo, tre ladri hanno assaltato una ditta orafa e portato via lavori in oro dal valore di un milione di euro. Per mettere a segno il colpo e impedire l’arrivo delle forze dell’ordine, i malviventi hanno bloccato le strade di accesso all’azienda con dei tronchi. I carabinieri indagano per catturare la banda.

