Scivola dal marciapiede e viene investito: morto l’ex consigliere comunale Claudio De Rosso



La vittima del tragico incidente di giovedì 26 ottobre avvenuto a Velo d’Astico, piccolo comune in provincia di Vicenza, si chiamava Claudio De Rosso. Il 66enne è scivolato per cause ancora da chiarire dal marciapiede ed è stato investito e ucciso da un’auto che sopraggiungeva. L’uomo era un ex consigliere comunale ed era molto conosciuto nella comunità.

Continua a leggere



La vittima del tragico incidente di giovedì 26 ottobre avvenuto a Velo d’Astico, piccolo comune in provincia di Vicenza, si chiamava Claudio De Rosso. Il 66enne è scivolato per cause ancora da chiarire dal marciapiede ed è stato investito e ucciso da un’auto che sopraggiungeva. L’uomo era un ex consigliere comunale ed era molto conosciuto nella comunità.

Continua a leggere

Continua a leggere