Scomparsa Brenda Soares: riaperte le indagini, ma l’ex compagno si è trasferito in Colombia



Andrea Felicetti, ex compagno di Maria Aparecida Soares, scomparsa nel luglio 2018, oggi vive in Colombia. La notizia è stata diffusa dal programma ‘Chi l’ha visto?’. Per gli inquirenti potrebbero esserci delle difficoltà nel risentire la sua versione dei fatti, dopo la riapertura delle indagini di un mese fa.

