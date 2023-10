Scomparso Flavio Falcocchio, 15 anni. La mamma a Fanpage.it: “Ha lasciato un biglietto”



Le ricerche per la sparizione di Flavio Falcocchio, in provincia di Reggio Emilia, quindicenne di cui sono perse le tracce da mercoledì 4 ottobre. La mamma a Fanpage.it: “Mai avrei pensato che si potesse allontanare, la nostra speranza è che sia rimasto in zona”.

