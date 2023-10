Scontro frontale tra auto e moto a Cagliari: il maresciallo Maximiliano Vinchesi muore nell’incidente



L’uomo quarantanovenne era in moto, a bordo della sua Yamaha, quando si è scontrato, sulla litoranea per Villasimius, con una Citroen che sopraggiungeva in senso opposto. Nonostante l’intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco e del 118, non c’è stato nulla da fare.

