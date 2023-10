Scuola in tenda, negozi chiusi e cittadini sfollati: “Tredozio dopo il terremoto rischia di morire”



Bambini a scuola nelle tende, uffici comunali in un ristorante, otto negozi chiusi su dieci in totale e oltre 150 persone ancora fuori di casa: dopo il sisma del 18 settembre scorso, il piccolo borgo romagnolo è ancora in ginocchio. “Bisogna fare presto, il paese rischia di morire”

