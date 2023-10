“Se non paghi faccio vedere i video”: arrestato 32enne per ricatto a luci rosse a frate di Assisi



Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per un tentativo di estorsione ai danni di un frate di Assisi: avrebbe chiesto al religioso varie somme di denaro per non rivelare dettagli dei loro incontri, video a luci rosse compresi.

Continua a leggere



Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri per un tentativo di estorsione ai danni di un frate di Assisi: avrebbe chiesto al religioso varie somme di denaro per non rivelare dettagli dei loro incontri, video a luci rosse compresi.

Continua a leggere

Continua a leggere