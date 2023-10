“Sei grassa come una balena”, padre insulta e picchia la figlia adolescente: indagato per maltrattamenti



Un uomo salentino è stato indagato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per aver picchiato e umiliato la figlia adolescente per mesi. Stanca delle violenze, la ragazza avrebbe raccontato tutto ad alcune compagne di classe. Da qui sarebbe scattata la denuncia alle forze dell’ordine.

