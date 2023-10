Sessantenne guida per 30 anni senza rinnovare la patente: si spostava nelle ore meno trafficate, multata



In provincia di Alessandria una donna è stata multata per aver guidato a lungo con la patente scaduta. Agli agenti di polizia che l’hanno fermata ha prima confidato di aver dimenticato il documento a casa, poi ha ammesso di non aver mai fatto richiesta di rinnovo negli anni.

