Seymandi-Segre verso la pace: l’accordo sui 700 mila euro prelevati dal conto comune è vicino



Va avanti la querelle tra Cristina Seymandi e Massimo Segre. I due si sono lasciati a un passo dal matrimonio, a causa del video virale in cui lui rivelava i tradimenti di lei dinanzi a parenti e amici. Sono poi finiti in tribunale per questioni economiche, ma l’accordo sarebbe vicino.

Continua a leggere



Va avanti la querelle tra Cristina Seymandi e Massimo Segre. I due si sono lasciati a un passo dal matrimonio, a causa del video virale in cui lui rivelava i tradimenti di lei dinanzi a parenti e amici. Sono poi finiti in tribunale per questioni economiche, ma l’accordo sarebbe vicino.

Continua a leggere

Continua a leggere