Si schianta contro un autobus, giovane motociclista morto nel Padovano



Incidente mortale oggi a Campo San Martino, in provincia di Padova. A perdere la vita un motociclista che si è scontrato con un pullman. Un altro centauro morto in Basilicata, in Sardegna deceduta in ospedale una 32enne.

